Суд избрал меру пресечения злоумышленнику, который сбил пограничника на Закарпатье: фото
В воскресенье, 18 ноября, в Ужгороде суд избрал меру пресечения 34-летнему мужчине, который на автомобиле наехал на пограничника Вадима Березинского во время попытки перевозки контрабанды.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
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Следственным судьей Ужгородского городского районного суда принято решение о содержании подозреваемого под стражей в течение 60 дней без права внесения залога,
– известили в ГПСУ.
Суд взял под стражу мужчину, который автомобилем сбил пограничника на Закарпатье
Напомним, 16 ноября недалеко от границы с Румынией на Закарпатье контрабандисты наехали автомобилем на начальника пограничного пункта Вадима Березинского. Мужчина с тяжелыми травмами в состоянии комы попал в больницу, а злоумышленники скрылись.
Березинского прооперировали – мужчине удалили селезенку, однако это его не спасло, и пограничник умер в больнице, не приходя в сознание.
Впоследствии правоохранители задержали 34-летнего жителя Рахова, которого подозревают в наезде на пограничника на Закарпатье.