15:51
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Суд избрал меру пресечения злоумышленнику, который сбил пограничника на Закарпатье: фото

      65 Читати новину українською
      Суд избрал меру пресечения злоумышленнику, сбившему пограничника на Закарпатье
      Суд избрал меру пресечения злоумышленнику, сбившему пограничника на Закарпатье / Пресс-служба ГПСУ

      В воскресенье, 18 ноября, в Ужгороде суд избрал меру пресечения 34-летнему мужчине, который на автомобиле наехал на пограничника Вадима Березинского во время попытки перевозки контрабанды.

      Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

      Читайте также: Что грозит контрабандисту, который сбил насмерть пограничника на Закарпатье

      Следственным судьей Ужгородского городского районного суда принято решение о содержании подозреваемого под стражей в течение 60 дней без права внесения залога,
      – известили в ГПСУ.

      ДПСУ прикордонники Закарпаття контрабанда збив арешт суд
      Суд взял под стражу мужчину, который автомобилем сбил пограничника на Закарпатье

      Напомним, 16 ноября недалеко от границы с Румынией на Закарпатье контрабандисты наехали автомобилем на начальника пограничного пункта Вадима Березинского. Мужчина с тяжелыми травмами в состоянии комы попал в больницу, а злоумышленники скрылись.

      Березинского прооперировали – мужчине удалили селезенку, однако это его не спасло, и пограничник умер в больнице, не приходя в сознание.

      Впоследствии правоохранители задержали 34-летнего жителя Рахова, которого подозревают в наезде на пограничника на Закарпатье.

      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП контрабанда Ужгород Новости Закарпатья арест Криминальные новости Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      сегодня , 14:00 Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      Сергій Лещенко 261
      Як злиття "Опоблоку" і "За життя" допоможе Медведчуку прийти до правління: детальний план
      сегодня , 13:00 Як злиття "Опоблоку" і "За життя" допоможе Медведчуку прийти до правління: детальний план
      Сергій Лещенко 232
      9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      сегодня , 12:00 9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      Блог Медіа 140
      Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      сегодня , 08:40 Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      Артем Овдієнко 2491
      Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      17 ноября , 22:00 Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      Наталія Лебідь 815
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук