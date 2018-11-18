Суд обрав запобіжний захід зловмиснику, що збив прикордонника на Закарпатті: фото

Суд обрав запобіжний захід зловмиснику, що збив прикордонника на Закарпатті / Прес-служба ДПСУ

У неділю, 18 листопада, в Ужгороді суд обрав запобіжний захід 34-річному чоловікові, який автомобілем наїхав на прикордонника Вадима Березинського під час спроби перевезення контрабанди.