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      Дело Гандзюк: суд избрал меру пресечения Владиславу Мангеру

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      Суд над Мангером по делу Гандзюк 13 февраля 2019 - мера пресечения Мангеру
      Владислав Мангер / фото из открытых источников

      Суд над главой Херсонского областного совета Владиславом Мангер по делу Екатерины Гандзюк состоялся 13 февраля в Киеве. Шевченковский районный суд столицы избрал меру пресечения Мангер. Он взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 497 300 гривен.

      24 канал сообщал, что 11 февраля руководителю Херсонского облсовета и бывшему члену "Батькивщины" Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки и советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.

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      Чиновнику инкриминируют совершение преступлений по статьям "Организация убийства, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц" и "Умышленное убийство".

      Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Владиславу Мангеру в виде 17 дней содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 497 300 гривен. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство обвинения.

      Защитники Владислава Мангера заявили, что у их подзащитного нет денег для внесения залога, однако они отметили, что помогут их найти.

      У него нет таких средств. Мы будем привлекать заемные средства. В том числе я одолжу Владиславу Мангеру. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь,
      – сказал адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

      В частности, сторона защиты отметила, что будет подавать апелляцию на решение суда. Мангера арестовали в зале суда и доставят в СИЗО.

      Полный текст постановления суда будет объявлены 18 февраля в 16:00.

      Кстати, накануне в рабочем кабинете главы облсовета провели обыски. По словам адвоката Мангера, Дмитрия Ильченко, сотрудники СБУ там ничего не нашли.

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      Что известно о нападении и смерти Екатерины Гандзюк?​31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      22 августа председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. Дело расследуют как "закончено умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      Как Мангер может быть причастен к убийству Екатерины Гандзюк?

      • Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным с криминальным прозвищем "Москаль-младший". Сам Левин бежал за границу, он объявлен в розыск.

      • Сам Мангер заявил, что не имеет никакой связи с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

      • К слову, официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по данным следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.

      • Кроме того, Гандзюк обвиняла областные власти в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрытии этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Дело Екатерины Гандзюк Владислав Мангер Новости Киева ГПУ
      Источник: 24 Канал
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