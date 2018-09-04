19:15
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Суд назначил первое заседание по "делу Авакова"

72 Читати новину українською
Владимир Литвин
Владимир Литвин / ТСН

Червонозаводский районный суд Харькова начнет рассмотрение дела по обвинению предпринимателя Владимира Литвина, подозреваемого в растрате средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии, 11 сентября в 13:40.

Об этом говорится в расписании заседаний на сайте суда.

Читайте также: Рюкзаки Авакова: история о том, как в МВД разворовывали бюджетные деньги

Обвинение будет рассматривать коллегия из трех судей. Как сообщает "Украинская Правда", защитник Владимира Литвина, который является обвиняемым по этому делу, отказался от комментариев.

аваков суд справа рюкзаків
Снимок экрана с сайта суда

Напомним, в начале апреля НАБУ и САП завершили расследование по так называемому "делу рюкзаков". Однако 30 августа стало известно, что в Специализированной Антикоррупционной прокуратуре закрыли производство в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря. Теперь по резонансному делу фигурирует только предприниматель, который пошил некачественные рюкзаки.

хронИка СОБЫТИй
Теги: Новости Украины Арест Авакова Задержание сына Авакова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
сегодня, 19:00 Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
Павло Казарін
Сезон гриппа в Украине: все о симптомах и профилактике в инфографике
сегодня, 18:11 Сезон гриппа в Украине: все о симптомах и профилактике в инфографике
16779
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
сегодня, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
"Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
сегодня, 17:09 "Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
Блог Соцмережі
Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
сегодня, 17:01 Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
Злой Одессит
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
ГНС: Руководство Rozetka.ua согласилось возместить причиненные государству убытки
 20 апреля 2012 , 18:22 3
Сначала было слово. ТОП-10 цитат известных украинских писателей о языке
 9 ноября 2016 , 17:13
Турция – Украина: на матч продано 41 тысячу билетов
 6 октября 2016 , 13:38
Знаменитый российский экс-тренер "Карпат" Кононов готов вернуться в Украину
 16 ноября 2016 , 16:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук