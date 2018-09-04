Суд назначил первое заседание по "делу Авакова"

Червонозаводский районный суд Харькова начнет рассмотрение дела по обвинению предпринимателя Владимира Литвина, подозреваемого в растрате средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии, 11 сентября в 13:40.

Об этом говорится в расписании заседаний на сайте суда.

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Обвинение будет рассматривать коллегия из трех судей. Как сообщает "Украинская Правда", защитник Владимира Литвина, который является обвиняемым по этому делу, отказался от комментариев.



Снимок экрана с сайта суда

Напомним, в начале апреля НАБУ и САП завершили расследование по так называемому "делу рюкзаков". Однако 30 августа стало известно, что в Специализированной Антикоррупционной прокуратуре закрыли производство в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря. Теперь по резонансному делу фигурирует только предприниматель, который пошил некачественные рюкзаки.