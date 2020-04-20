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      Суд не арестовал Микитася несмотря на неуплату залога в 100 миллионов

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      Максим Микитась / Фейсбук-страникца Микитася

      Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать экс-президента “Укрбуда” Максима Микитася, которого подозревают в коррупции с квартирами Нацгвардии.

      Такое решение приняла следственная судья ВАКС Екатерина Широкая в понедельник, 20 апреля, сообщает 24 канал.

      К слову Миллионные сделки Микитася: что не так с обвинениями

      Арестовать Микитася должны были за то, что он так и не внес в течение 5 дней 100 миллионов залога.

      Дело Микитася: что известно

      • Максим Микитась – это один из самых влиятельных застройщиков в Киеве. НАБУ сообщило ему о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 80 миллион гривен.
      • Так, Высший антикоррупционный суд назначил ему залог в размере 5,5 миллиона гривен.
      • В конце октября суд изменил меру пресечения для Микитася, взяв под стражу с возможностью залога в 80 миллионов гривен. Уже через два дня за политика внесли нужную сумму.
      • Скандального экс-депутата 20 января сняли с рейса при попытке вылета из Украины.
      • 3 апреля подозреваемому увеличили размер залога в 100 миллионов гривен, которые тот должен был внести в течение 5 дней.
      • Микитась не оплатил эту сумму, и поэтому прокурор САП обратился в суд, чтобы его арестовали.
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Деньги Коррупция Судьи Нацгвардія Максим Микитась
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