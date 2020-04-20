Суд не арестовал Микитася несмотря на неуплату залога в 100 миллионов

Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать экс-президента “Укрбуда” Максима Микитася, которого подозревают в коррупции с квартирами Нацгвардии.

Такое решение приняла следственная судья ВАКС Екатерина Широкая в понедельник, 20 апреля, сообщает 24 канал.

К слову Миллионные сделки Микитася: что не так с обвинениями

Арестовать Микитася должны были за то, что он так и не внес в течение 5 дней 100 миллионов залога.

Дело Микитася: что известно