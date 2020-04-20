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      Суд не заарештував Микитася попри несплату застави у 100 мільйонів

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      Максим Микитась / Фейсбук-сторінки Микитася

      Вищий антикорупційний суд відмовився заарештовувати експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася, якого підозрюють у корупції з квартирами Нацгвардії.

      Таке рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Катерина Широка у понеділок, 20 квітня, повідомляє 24 канал. 

      До слова Мільйонні оборудки Микитася: що не так зі звинуваченнями

      Арештувати Микитася мали за те, що він так і не вніс протягом 5 днів 100 мільйонів застави.

      Справа Микитася: що відомо

      • Максим Микитась – це один із найвпливовіших забудовників у Києві. НАБУ повідомило йому про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 80 мільйон гривень.
      • Так, Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень.
      • Наприкінці жовтня суд змінив запобіжний захід для Микитася, взявши під варту з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. Вже за два дні за політика внесли потрібну суму.
      • Скандального ексдепутата 20 січня зняли з рейсу при спробі вильоту з України.
      • 3 квітня підозрюваному збільшили розмір застави до 100 мільйонів гривень, які той мав внести протягом 5 днів. 
      • Микитась не сплатив цю суму, і через це прокурор САП звернувся до суду, аби його арештували.
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Гроші Корупція Судді Нацгвардія Максим Микитась
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