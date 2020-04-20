Суд не заарештував Микитася попри несплату застави у 100 мільйонів

Вищий антикорупційний суд відмовився заарештовувати експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася, якого підозрюють у корупції з квартирами Нацгвардії.

Таке рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Катерина Широка у понеділок, 20 квітня, повідомляє 24 канал.

До слова Мільйонні оборудки Микитася: що не так зі звинуваченнями

Арештувати Микитася мали за те, що він так і не вніс протягом 5 днів 100 мільйонів застави.

Справа Микитася: що відомо