Суд не заарештував Микитася попри несплату застави у 100 мільйонів
Вищий антикорупційний суд відмовився заарештовувати експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася, якого підозрюють у корупції з квартирами Нацгвардії.
Таке рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Катерина Широка у понеділок, 20 квітня, повідомляє 24 канал.
До слова Мільйонні оборудки Микитася: що не так зі звинуваченнями
Арештувати Микитася мали за те, що він так і не вніс протягом 5 днів 100 мільйонів застави.
Справа Микитася: що відомо
- Максим Микитась – це один із найвпливовіших забудовників у Києві. НАБУ повідомило йому про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 80 мільйон гривень.
- Так, Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень.
- Наприкінці жовтня суд змінив запобіжний захід для Микитася, взявши під варту з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. Вже за два дні за політика внесли потрібну суму.
- Скандального ексдепутата 20 січня зняли з рейсу при спробі вильоту з України.
- 3 квітня підозрюваному збільшили розмір застави до 100 мільйонів гривень, які той мав внести протягом 5 днів.
- Микитась не сплатив цю суму, і через це прокурор САП звернувся до суду, аби його арештували.
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