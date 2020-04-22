Суд оправдал сбежавших из обсервации в отеле "Казацкий"

Оболонский райсуд Киева оправдал четырех туристов, вернувшихся рейсом с Бали и сбежавших из обсервации из отеля "Казацкий". Протоколы нарушителям выписали до того, как постановление правительства о карантине вступило в силу.

Суд закрыл в отношении нарушителей производства. Об этом сообщила в Фейсбуке юридическая компания, которая защищала их в суде.

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Наиболее любопытным читателям сообщаем, что наши клиенты не слонялись по городам и добросовестно провели 14-дневный срок после возвращения с острова на самоизоляции дома. На данный момент ни у одного из них не выявлены признаки коронавирусной болезни,

– говорится в сообщении защитников.

Коротко о скандале с обсервацией в "Казацком"

В конце марта туристы, которые вернулись рейсом с Бали, отказались проходить обсервацию.

Долгое время люди отказывались покидать самолет, мотивируя это тем, что их не предупредили о двух неделях пребывания вне дома.

Часть из них таки отбыла в киевский отель "Казацкий" на бесплатную обсервацию, некоторые выбрал платное пребывание в отеле в Пуще-Водице.

В "Казацком" люди выразили недовольство условиями. Успокаивать туристов пришлось министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

В начале апреля несколько десятков человек сбежали из "Казацкого".

Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала