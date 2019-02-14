Суд принял решение относительно запрета на руководство Минздравом для Супрун
Окружной административный суд Киева отменил временный запрет на руководство Министерством здравоохранения для Ульяны Супрун. Иск подавал депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.
Решение отменили не по представлению правительства, а по личной инициативе суда. Объявил решение судья Сергея Каракашьян 14 февраля.
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Источник: 24 канал
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