Суд принял решение относительно запрета на руководство Минздравом для Супрун

Решение отменили не по представлению правительства, а по личной инициативе суда. Объявил решение судья Сергея Каракашьян 14 февраля.

Окружной административный суд Киева отменил временный запрет на руководство Министерством здравоохранения для Ульяны Супрун. Иск подавал депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

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