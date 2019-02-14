14:24
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Суд принял решение относительно запрета на руководство Минздравом для Супрун

      274 Читати новину українською
      Суд вернул Ульяне Супрун обязанности - новости
      Суд принял решение относительно запрета на руководство Минздравом для Супрун / rbc.ua

      Окружной административный суд Киева отменил временный запрет на руководство Министерством здравоохранения для Ульяны Супрун. Иск подавал депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

      Решение отменили не по представлению правительства, а по личной инициативе суда. Объявил решение судья Сергея Каракашьян 14 февраля.

      Читайте также: ГБР обязали открыть уголовное производство против Супрун: детали

      Новость дополняется...

      blog_ava
      Картинки с Днем Святого Валентина: лучшая подборка валентинок
      сегодня
      1830
      Теги: Новости Украины Судьи Расследования Кабинет Министров Украины Новости Киева Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир
      сегодня , 14:00 От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир
      Юлія Турелик 60
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
      сегодня , 13:54 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
      18951
      Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      сегодня , 12:36 Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      Павло Казарін 529
      Генерали ведуть війну, а солдати – мстяться
      сегодня , 12:00 Генерали ведуть війну, а солдати – мстяться
      Повернись живим 386
      Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
      сегодня , 11:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
      Олександр Бевза 88
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Европарламент призвал ЕС готовить санкции для украинских чиновников и олигархов
       6 февраля 2014 , 14:12 6
      Из-за элитной квартиры экс-министра времён Януковича Клименко в Киеве произошли столкновения
       23 января 2018 , 18:11
      Главные новости футбола 23 августа: Заря расписала ничью с РБ Лейпциг в Лиге Европы, Бетис пытается подписать Зинченко
       24 августа 2018 , 07:00
      Шевченко объяснил роль Марлоса в сборной Украины
       19 ноября 2018 , 09:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук