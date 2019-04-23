Суд приостановил переименование УПЦ МП: реакция Православной церкви Украины (Обновлено)

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск УПЦ МП об отмене приказа Министерства культуры, по которому она должна изменить официальное название до 26 апреля 2019 года. Таким образом, суд приостановил процесс переименования УПЦ МП. В Православной церкви Украины отреагировали на это решение и отметили, что ни один суд не сможет "сделать Московский патриархат – не московским".

Согласно приказу Министерства культуры Украины от 25 января 2019 года Киевская митрополия УПЦ МП и ряд других церквей должны внести изменения в свое название. Однако, в марте Киевская Митрополия УПЦ МП подала иск к Министерству культуры Украины, чтобы отменить это требование.

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Окружной административный суд города Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска вынесший постановление, на основании того, что "непринятие таких мер может существенно затруднить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца".

20 декабря во время пленарного заседания Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь УПЦ МП сменить название и указать свою принадлежность к Русской православной церкви. Решение поддержали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Что означает определение суда? Сейчас действие приказа Министерства культуры Украины приостановлено. Стоит отметить, что постановление является временным. Его действие продлится до тех пор, пока судебное решение по делу не вступит в законную силу. Сколько на это нужно времени – точно неизвестно.

Архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря отметил, что УПЦ МП не хочет называть себя тем, кем она есть – Московским патриархатом. И пытается скрыть свою принадлежность к Русской церкви.

Ни один суд не способен сделать Московский Патриархат – не московским. Кстати, через несколько дней Православная Церковь будет вспоминать о двух наиболее позорных заседаниях суда в целой человеческой истории,

– отметил он.

Стоит отметить, что в УПЦ Московского патриархата считают, что Томос нанес ущерб украинскому православию. Поэтому Украинская православная церковь Московского патриархата просила Вселенск патриарха Варфоломея отменить Томос. Кроме того, в УПЦ МП назвали закон о переименовании антиконституционным и заявили, что он нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины.

Как появилась Православная церковь Украины?В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.