Кроме премьера, задержали 4 чиновников. В частности, министров промышленности и информации, члена руководящего Суверенного совета и советника премьера по вопросам СМИ.
Кстати Украина поможет Судану погасить просроченную задолженность перед МВФ
Хамдок под домашним арестом
Военные подразделения якобы окружили дом премьер-министра. Сам Хамдок, по предварительной информации, находится под домашним арестом.
Зато в столице Судана Хартуме якобы полностью выключили мобильную связь и сеть.
Людей призывают к протестам
Лидеры продемократического альянса силы свободы и перемен призвали суданцев выйти на улицы. Просят "сопротивляться перевороту".
Заметим, официальных сообщений об арестах пока нет.
Военный переворот в Мьянме
- В феврале 2021 года военный переворот произошел также в Мьянме. Хунта захватила власть – они взяли под свой контроль основные сооружения и задержали чиновников. После этого военные объявили чрезвычайное положение в стране.
- Вспыхнули протесты, которые жестоко подавляли. В результате переворота убили свыше 550 – 860 протестующих.
- Евросоюз и Штаты ввели санкции против страны. Они касаются госпредприятия Myanmar Gems Enterprise, которое занимается добычей драгоценных камней в Мьянме. Таким образом США пытаются лишить военное правительство денег.
- В августе хунта вновь продлила чрезвычайное положение – до августа 2023 года.