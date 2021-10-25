Крім прем'єра, затримали 4 урядовців. Зокрема, міністрів промисловості та інформації, члена керівної суверенної ради та радника прем'єра з питань ЗМІ.

До речі Україна допоможе Судану погасити прострочену заборгованість перед МВФ

Гамдок під домашнім арештом