Крім прем'єра, затримали 4 урядовців. Зокрема, міністрів промисловості та інформації, члена керівної суверенної ради та радника прем'єра з питань ЗМІ.

До речі Україна допоможе Судану погасити прострочену заборгованість перед МВФ

Гамдок під домашнім арештом

Військові підрозділи начебто оточили дім прем'єр-міністра. Сам Гамдок, за попередньою інформацією, перебуває під домашнім арештом.

Натомість у столиці Судану Хартумі нібито повністю вимкнули мобільний зв'язок та мережу.

Людей закликають до протестів

Лідери продемократичного альянсу Сили свободи і змін закликали суданців вийти на вулиці. Просять "чинити опір перевороту".

Зауважимо, офіційних повідомлень про арешти поки немає.

Військовий переворот у М'янмі