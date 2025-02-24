Нас хотят убедить в том, что наша страна нам не принадлежит. Что результат известен и все решили за нас. Что кто-то договорится между собой и все будет как раньше. Украинцев пытаются сломать, создав иллюзию того, что мы все обречены, а бороться нет смысла.

Судьба Украины решается на поле боя

Вспомните, что то же самое происходило ровно три года назад. Но тогда Украина выстояла вопреки всем прогнозам, расчетам и уговорам капитулировать. Об этом заявил Денис Прокопенко "Редис", информирует 24 Канал.

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Мы дали отпор, которого от нас не ожидали ни враги, ни союзники. Этот отпор дали воины, которые останавливали вражеские колонны часто без надлежащей подготовки и современного оружия, но которые знали, почему и за что они бьются. Этот отпор дали тысячи украинцев, которые взяли впервые в руки автомат 24 февраля 2022 года.

Сохранение существования нашего государства – это не результат договоренностей иностранных лидеров, а следствие ежедневной титанической работы сотен тысяч бойцов на фронте.

В окруженном россиянами Мариуполе нам было абсолютно безразлично, что кто-то считает Украину обреченной на поражение и ждет, что мы откажемся от наших территорий и нашей независимости. Каждый из нас целенаправленно и самоотверженно делал свою работу, несмотря на скепсис аналитиков и уныние, которое пытались посеять среди украинцев. Во время тяжелых боев с превосходящими силами противника мы были уверены в том, что судьба нашего государства решается не в далеких высоких кабинетах, а прямо здесь – на поле боя. И мы были правы.

Итог трех лет

Спустя три года мы так же убеждены в этом. Мы оглядываемся на сложный путь, который прошли за это время, и понимаем, что нам есть чем гордиться, и совершенно точно есть ради кого и ради чего бороться.

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За эти три тяжелых года Украина сохранила свою независимость благодаря армии, настоящей опорой которой стали волонтеры и граждане, которые поддерживают войско финансово. А значит и сегодня судьба страны зависит от тех, на чьих плечах держится фронт.

Храбрости украинского солдата завидует кабинетный генерал любой армии мира. Мужеству и самоотверженности украинского сопротивления отдают дань уважения миллионы. Новейшая военная доктрина, новейшая геополитическая карта мира, новейшая история пишется в траншеях – где украинский солдат приближает мир, своими точными попаданиями в цель противника.