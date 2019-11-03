Судьба замученных животных, рукоблудство и секс-скандал в Раде – видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

В Польше спасают замученных тигров

В Польше спасают тигров, которые несколько дней находились в грузовике на польско-белорусской границе без права на въезд в Беларусь. Животные не имели ни пищи, ни воды, а также сидели в тесных клетках, в которых не могли двигаться. Одно животное погибло. Зато российская сторона вообще отказалась от хищников. Известно, что сейчас звери в безопасности – семь уже перевезли в зоопарк в Познани, еще двух – до Члухув.

Смотрите видео: Что известно об инциденте с тиграми на границе

Интимная переписка "слуг народа"

Новые нардепы хвастаются количеством принятых законов – мол, работают продуктивнее предшественников. Однако, в зале заседаний успевают не только это. Например, "слуга народа" Богдан Яременко в прошлом – дипломат. Накануне он прямо во время заседания парламента договаривался об условиях встречи с девушкой с сайта знакомств.

Смотрите в видео: Развлечения "слуг народа" в Раде

8-летний украинец собрал миллион лайков

В Кропивницком 8-летний школьник заключил интересное пари с родителями. Они договорились, если сын наберет миллион лайков под фото в инстаграме, те приобретут ему щенка. Мальчик в своем инстаграме опубликовал пост с плакатом, на котором написал: "Моя мама сказала, что я получу щенка, если соберу миллион лайков".

Смотрите видео: Мальчик собрал миллион лайков ради собаки

Итоги работы Рябошапки ни должности

Первое ноября – именно такой дедлайн для правоохранителей, а точнее, для нового Генерального прокурора, установил Президент Украины. Громкие подозрения, судебные разбирательства и залоги – поговорить за эти два месяца точно есть о чем. Впрочем, есть и недовольные. В общем лед тронулся – работа правоохранителей с сентября поражает количеством подозрений, избранных меры пресечения и нарастанием противостояния. Жертвой информационных атак все чаще становится генеральный прокурор.

Смотрите видео: Что сделал Рябошапка на должности

Какой смертельный путь проходят мигранты в Европу

12 мигрантов скрывались в рефрижераторах с фруктами. К счастью, все они живы. Эти отчаянные покинули свои семьи в поисках лучшей жизни в Европе. Часто дорога занимает не день, не неделю и даже не месяц. Люди просто посреди улицы в холодную ночь вынуждены спать на асфальте. Они – мигранты, которые ожидают возможности двигаться на запад Европы в поисках лучшей жизни.

Смотрите видео: Через что проходят мигранты, убегая от бедности и войны