20:51
3 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Судьба замученных животных, рукоблудство и секс-скандал в Раде – видео недели

      131 Читати новину українською
      Видео недели
      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      В Польше спасают замученных тигров

      В Польше спасают тигров, которые несколько дней находились в грузовике на польско-белорусской границе без права на въезд в Беларусь. Животные не имели ни пищи, ни воды, а также сидели в тесных клетках, в которых не могли двигаться. Одно животное погибло. Зато российская сторона вообще отказалась от хищников. Известно, что сейчас звери в безопасности – семь уже перевезли в зоопарк в Познани, еще двух – до Члухув.

      Смотрите видео: Что известно об инциденте с тиграми на границе

      Интимная переписка "слуг народа"

      Новые нардепы хвастаются количеством принятых законов – мол, работают продуктивнее предшественников. Однако, в зале заседаний успевают не только это. Например, "слуга народа" Богдан Яременко в прошлом – дипломат. Накануне он прямо во время заседания парламента договаривался об условиях встречи с девушкой с сайта знакомств.

      Смотрите в видео: Развлечения "слуг народа" в Раде

      8-летний украинец собрал миллион лайков

      В Кропивницком 8-летний школьник заключил интересное пари с родителями. Они договорились, если сын наберет миллион лайков под фото в инстаграме, те приобретут ему щенка. Мальчик в своем инстаграме опубликовал пост с плакатом, на котором написал: "Моя мама сказала, что я получу щенка, если соберу миллион лайков".

      Смотрите видео: Мальчик собрал миллион лайков ради собаки

      Итоги работы Рябошапки ни должности

       

      Первое ноября – именно такой дедлайн для правоохранителей, а точнее, для нового Генерального прокурора, установил Президент Украины. Громкие подозрения, судебные разбирательства и залоги – поговорить за эти два месяца точно есть о чем. Впрочем, есть и недовольные. В общем лед тронулся – работа правоохранителей с сентября поражает количеством подозрений, избранных меры пресечения и нарастанием противостояния. Жертвой информационных атак все чаще становится генеральный прокурор.

      Смотрите видео: Что сделал Рябошапка на должности

      Какой смертельный путь проходят мигранты в Европу

      12 мигрантов скрывались в рефрижераторах с фруктами. К счастью, все они живы. Эти отчаянные покинули свои семьи в поисках лучшей жизни в Европе. Часто дорога занимает не день, не неделю и даже не месяц. Люди просто посреди улицы в холодную ночь вынуждены спать на асфальте. Они – мигранты, которые ожидают возможности двигаться на запад Европы в поисках лучшей жизни.

      Смотрите видео: Через что проходят мигранты, убегая от бедности и войны

       

      blog_ava
      Сауль Альварес: как стать чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях
      сегодня
      1044
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Скандал Слуга народа Руслан Рябошапка Дети и несовершеннолетние Мир животных Богдан Яременко Видео недели
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      сегодня , 20:30 Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      Анна Калюжна 46
      Судьба замученных животных, рукоблудство и секс-скандал в Раде – видео недели
      сегодня , 19:31 Судьба замученных животных, рукоблудство и секс-скандал в Раде – видео недели
      Северин Трач 131
      "Черный вторник", или Как Вторая мировая война помогла США
      сегодня , 19:00 "Черный вторник", или Как Вторая мировая война помогла США
      Блог Соцмережі 611
      МВФ и Украина: история непростых отношений
      сегодня , 16:00 МВФ и Украина: история непростых отношений
      Катерина Одарченко 588
      Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita
      сегодня , 12:01 Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 12594
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук