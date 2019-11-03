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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Доля замордованих тварин, рукоблудство і секс-скандал у Раді – відео тижня

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      Відео тижня
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      У Польщі рятують замордованих тигрів

      У Польщі рятують тигрів, які декілька днів перебували у вантажівці на польсько-білоруському кордоні без права на в’їзд до Білорусі. Тварини не мали ані їжі, ані води, а також сиділи у тісних клітках, у яких не могли рухатися. Одна тварина загинула. Натомість російська сторона взагалі відмовилася від хижаків. Відомо, що зараз звірі у безпеці – сімох вже перевезли до зоопарку у Познані, ще двох – до Члухува. 

      Дивіться відео: Що відомо про інцидент з тиграми на кордоні

      Інтимне листування "слуг народу"

      Нові нардепи вихваляються кількістю ухвалених законів – мовляв, працюють продуктивніше за попередників. Однак, у залі засідань встигають не лише це. Наприклад, "слуга народу" Богдан Яременко в минулому – дипломат. Напередодні він просто під час засідання парламенту домовлявся про умови зустріч з дівчиною із сайту знайомств.

      Дивіться у відео: Розваги "слуг народу" у Раді

      8-річний українець зібрав мільйон лайків

      У Кропивницькому 8-річний школяр уклав цікаве парі з батьками. Вони домовились, якщо син набере мільйон лайків під фото в інстаграмі, ті придбають йому песика. Хлопчик у своєму інстаграмі опублікував пост із плакатом, на якому написав: "Моя мама сказала, що я отримаю цуценя, якщо зберу мільйон лайків".

      Дивіться відео: Хлопчик зібрав мільйон лайків заради собаки

      Підсумки роботи Рябошапка на посаді

      Перше листопада – саме такий дедлайн для правоохоронців, а точніше, для нового Генерального прокурора, встановив Президент України. Гучні підозри, судові розгляди і застави – поговорити за ці два місяці точно було про що. Втім, є і невдоволені. Загалом крига скресла – робота правоохоронців з вересня вражає кількістю підозр, обраних запобіжних заході і наростанням протистояння. Жертвою інформаційних атак дедалі частіше стає генеральний прокурор.

      Дивіться відео: Що зробив Рябошапка на посаді

      Який смертельний шлях проходять мігранти до Європи

      12 мігрантів переховувались у рефрижераторах із фруктами. На щастя, всі вони живі. Ці відчайдухи покинули свої родини у пошуках кращої долі в Європі. Часто дорога займає не день, не тиждень, і навіть не місяць. Люди просто посеред вулиці у холодну ніч змушені спати на асфальті. Вони – мігранти, які чекають змоги рухатись на захід Європи у пошуках кращої долі.

      Дивіться відео: Через що проходять мігранти, тікаючи від бідності та війни

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Скандал Слуга народу Відео тижня Богдан Яременко Світ тварин Діти і неповнолітні Руслан Рябошапка
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