Доля замордованих тварин, рукоблудство і секс-скандал у Раді – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

У Польщі рятують замордованих тигрів

У Польщі рятують тигрів, які декілька днів перебували у вантажівці на польсько-білоруському кордоні без права на в’їзд до Білорусі. Тварини не мали ані їжі, ані води, а також сиділи у тісних клітках, у яких не могли рухатися. Одна тварина загинула. Натомість російська сторона взагалі відмовилася від хижаків. Відомо, що зараз звірі у безпеці – сімох вже перевезли до зоопарку у Познані, ще двох – до Члухува.

Дивіться відео: Що відомо про інцидент з тиграми на кордоні

Інтимне листування "слуг народу"

Нові нардепи вихваляються кількістю ухвалених законів – мовляв, працюють продуктивніше за попередників. Однак, у залі засідань встигають не лише це. Наприклад, "слуга народу" Богдан Яременко в минулому – дипломат. Напередодні він просто під час засідання парламенту домовлявся про умови зустріч з дівчиною із сайту знайомств.

Дивіться у відео: Розваги "слуг народу" у Раді

8-річний українець зібрав мільйон лайків

У Кропивницькому 8-річний школяр уклав цікаве парі з батьками. Вони домовились, якщо син набере мільйон лайків під фото в інстаграмі, ті придбають йому песика. Хлопчик у своєму інстаграмі опублікував пост із плакатом, на якому написав: "Моя мама сказала, що я отримаю цуценя, якщо зберу мільйон лайків".

Дивіться відео: Хлопчик зібрав мільйон лайків заради собаки

Підсумки роботи Рябошапка на посаді

Перше листопада – саме такий дедлайн для правоохоронців, а точніше, для нового Генерального прокурора, встановив Президент України. Гучні підозри, судові розгляди і застави – поговорити за ці два місяці точно було про що. Втім, є і невдоволені. Загалом крига скресла – робота правоохоронців з вересня вражає кількістю підозр, обраних запобіжних заході і наростанням протистояння. Жертвою інформаційних атак дедалі частіше стає генеральний прокурор.

Дивіться відео: Що зробив Рябошапка на посаді

Який смертельний шлях проходять мігранти до Європи

12 мігрантів переховувались у рефрижераторах із фруктами. На щастя, всі вони живі. Ці відчайдухи покинули свої родини у пошуках кращої долі в Європі. Часто дорога займає не день, не тиждень, і навіть не місяць. Люди просто посеред вулиці у холодну ніч змушені спати на асфальті. Вони – мігранти, які чекають змоги рухатись на захід Європи у пошуках кращої долі.

Дивіться відео: Через що проходять мігранти, тікаючи від бідності та війни