Судебная реформа и прозрачность, – дипломат о требованиях для реальной деолигархизации в Украине

Дипломат Мелинда Симмонс озвучила перечень реформ, которые Украине следует провести и без которых закон об олигархах не имеет смысла. В частности, необходимы судебная реформа, прозрачность и антимонопольные мероприятия.

О том, как Киеву сделать действенным закон об олигархах, рассказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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Дипломат о необходимом сопровождении закона об олигархах

По словам Симмонс, закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении плохого влияния на политику и экономику Украины.

Но для того, чтобы этот шаг стал реальностью, будут необходимы:

полная прозрачность,

решительные антимонопольные меры,

реальная конкуренция в энергетическом секторе,

сильное общественное вещание,

судебная реформа.

Госпожа посол также подчеркнула, что выполнение закона об олигархах, за который Верховная Рада проголосовала 23 сентября, должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

Закон об олигархах: коротко

В начале июня 2021 года Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады закон об олигархах. Он отметил, что у олигархов теперь будет два выхода – попасть под санкции или же прекратить незаконную деятельность.

1 июля народные депутаты предварительно поддержали президентский законопроект. А уже 23 сентября парламент окончательно проголосовал за документ.

Однако 24 сентября стало известно, что закон придется переголосовывать. Все потому, что утвердили поправки, которые противоречат друг другу.

Текст сообщения Мелинды Симмонс:

Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Его выполнение должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа.