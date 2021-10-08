Судебная реформа: в Совете судей назвали сроки рассмотрения кандидатов в Этический совет

В Офисе Президента Украины провели встречу, на которой рассмотрели реализацию судебной реформы в Украине. В частности, обсудили вопрос возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей и порядка избрания членов Высшего совета правосудия.

В рабочей встрече приняли участие представители комитетов Рады по вопросам правоохранительной деятельности, а также правовой политики и по вопросам антикоррупционной политики Офиса Президента.

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Самый важный этап – отбор в Этический совет

Присутствовали и председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, и председатель Совета судей Украины Богдан Монич, и представители посольств стран G7 и ЕС.

По словам главы Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины Сергея Ионушаса, одним из важнейших вопросов является отбор кандидатов в состав Этического совета.

Мы незыблемые в необходимости скорейшей реализации принятого законодательства на основании тех норм, которые есть,

– сказал Ионушас.

В Совете судей Украины тем временем работают над определением кандидатур в Этический совет. Уже в конце октября надеются проводить собеседования с кандидатами.

Должна заработать комиссия, которая выберет кандидатов в ВККС

Еще один приоритет – старт работы конкурсной комиссии, которая будет выбирать кандидатов в ВККС.

Представители судебной ветви власти на этапах подготовки, принятия и внедрения законов говорили об определенных недостатках, противоречиях и необходимости некоторых изменений. В то же время мы никогда не ставили внедрение реформы в зависимость от того, будут ли внесены изменения (в законодательство – 24 канал),

– отметила Валентина Данишевская.

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В G7 призвали ускорить реализацию судебной реформы

Как заверил первый секретарь по политическим вопросам посольства Великобритании в Украине Джеймс Род-Мур, ожидается очень существенная финансовая, моральная и политическая поддержка. Однако она возможна тогда, когда продолжится формирование Этического совета и отбор в ВККС.

Отметим, что ранее послы стран "Большой семерки" призвали Украину ускорить имплементацию судебной реформы. Британский дипломат Мелинда Симмонс отметила, что нынешний темп не способствует реализации соответствующих изменений.