Судебно-реабилитационная программа для ветеранов: что это такое и для чего нужно

Учитывая стремление граждан Украины к евроинтеграции, необходимо развитие человекоцентристских институтов и процедур. Одним из аспектов является реинтеграция ветеранов, людей, которые поставили интересы государства выше своих. Кроме права на льготы и услуги, ветеран имеет право на справедливый суд. Больше об этом – в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Ветеранов нужно лечить, а не судить

Расширение льгот и услуг для ветеранов является как ключевым долгом государства, так и гарантией будущей безопасности, а также необходимой мерой для повышения престижности профессии военнослужащего. Но сегодня поговорим о справедливом суде.

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Прежде всего ветеран имеет право обратиться в суд с иском к государству и получить справедливое, обоснованное решение. Однако бывает, что после возвращения домой у ветерана возникают трудности в адаптации к гражданской жизни: тоска, стрессовые расстройства и депрессия, проблемы в семье, безработица, финансовые трудности, агрессия, бессонница, алкогольная и наркотическая зависимости и тому подобное. В долгосрочной перспективе такие проблемы могут привести к противоправному поведению, а иногда – и к совершению уголовных деяний.

На сегодня украинская судебная система не готова предоставить ветеранам возможность реализовать их право на справедливый суд. Это означает, что судебная система должна смотреть в корень проблемы, а именно на первопричины такого криминального поведения.

Первопричина – психологические состояния и проблемы со здоровьем, спровоцированы опытом войны. А значит, и следствием должно быть лечение, а не просто заключение. Важным аспектом права на справедливый суд в этой плоскости будет возможность лечения и реабилитации ветерана, совершившего противоправное деяние.

В ответ на этот вызов может быть создана судебно-реабилитационная программа вроде судов по делам ветеранов (в США называются veteran treatment courts – ветеранские реабилитационные суды). Уже из названия "ветеранские реабилитационные суды" понятно, что основная цель таких программ – реабилитация ветерана, который попадает в уголовную юстицию.

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Простыми словами, когда ветеран, страдающий от психологических заболеваний (посттравматическое стрессовое расстройство, последствия черепно-мозговых травм, зависимости и т.д.), совершает противоправное деяние, корректная реакция государства – лечение и реабилитация.

За выполнением программы следит суд

Судебно-реабилитационная программа может действовать в рамках действующей судебной системы. В случае совершения противоправного деяния ветераном и соответствия всем критериям, а также добровольного согласия ветерана, дело может быть передано в судебно-реабилитационную программу. Ее основной целью является устранение психологического фактора на криминогенное поведение участника.

Для такого лечения и реабилитации разрабатывается личная программа. Такая программа охватывает как лечебные, так и меры судебного надзора за выполнением программы. В ней определяются все необходимые и возможные реабилитационные мероприятия для такого ветерана – консультации с психологом, наставничество со стороны других ветеранов, лечение зависимостей и другая медицинская помощь.

Дополнительно такая программа может включать помощь в решении социально-бытовых и юридических вопросов. За выполнением плана программы тщательно наблюдает суд.

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Возможные результаты программы

В случае успешного выполнения программы лечения и реабилитации ветеран освобождается от ответственности или наказание значительно уменьшается. В таком случае общество также выигрывает, ведь получает активного, продуктивного, экономически выгодного члена общества. Вероятность совершения повторного проступка уменьшается очень существенно.

В случае нарушения условий программы или отказа от участия в ней, дело ветерана возвращается к судебному рассмотрению в обычном порядке.

Учитывая реальную ситуацию в Украине и приоритезацию интересов общества, чрезвычайно важной является защита прав людей, которые стоят на страже жизнеспособности и безопасности страны. Для Украины на этом этапе ее развития и функционирования важно обеспечить финансовую и правовую эффективность, а судебно-реабилитационная программа для ветеранов покрывает оба эти запроса.