Опасная история, – юрист об угрозе судебной реформы из-за ОАСК и Конституционного Суда

Владимир Зеленский подписал 3 проекта законов, которые запускают судебную реформу. Однако она под угрозой, пока не проведут реформу Конституционного Суда и Окружного админсуда Киева.

Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков. Дело в том, что определенные решения по судебной реформе будут принимать нереформированные суды это недопустимо.

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Он отметил, что суды могут выносить решения, которые будут блокировать реформу.

Это те 2 института, которые нереформированы вообще. Это довольно опасная история, ведь любой закон можно обжаловать в КСУ,

– заявил Жернаков.

"Продолжать быть в такой ситуации опасно, ведь эта судебная реформа тоже под угрозой", – добавил юрист.

Жернаков: самый амбициозный законопроект со времен Майдана

По словам Жернакова, эксперты пришли к выводу, что судебная реформа – самый амбициозный законопроект со времен Революции Достоинства.

"Он не просто на бумаге перезагружает, а предоставляет реальные полномочия международным экспертам, не связанным с нашими судьями, кумовьями, братьями, политиками, олигархами", – отметил юрист.

Он добавил, что этот механизм доказал свою способность и эффективность во время конкурса в Антикоррупционный Суд. Тогда ни один человек, к которому было предостережение от общественности, не прошел.

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