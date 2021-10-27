Судебную реформу могут реализовать до конца каденции Зеленского, – Шабунин

Судебная мафия наконец прекратила блокирование реформы. Если все будет происходить без нового сопротивления судей, очищение системы можно завершить до конца первого срока президентства Владимира Зеленского.

Такое мнение глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин озвучил в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Реализация судебной реформы будет большой победой для президента Украины.

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Шабунин: Зеленский будет иметь с чем идти на второй срок

"Судебная мафия сама себя защищает, но Зеленский за последние 2 месяца показал свою готовность дожимать эту реформу", – заверил Шабунин.

Если он таки ее дожмет – реформа может быть реализована до конца его первого срока. Если он только это сделает – будет иметь с чем идти на второй срок. Виталий Шабунин Глава ЦПК

По его словам, если в Украине запустят реформу вовремя, этический совет сформируется до конца и начнутся процессы – можем получить новый Высший совет правосудия осенью 2022 года.

Шабунин о судебной реформе в программе "Что это было?" на 24 канале: видео

Судебная реформа в Украине: что известно