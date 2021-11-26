Судебную реформу в Украине доведут до конца, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что судебную реформу в Украине удастся полностью реализовать. Уже приняты фундаментальные законы о Высшей квалификационной комиссии судей и Высшем совете правосудия.

Об этом президент рассказал во время пресс-конференции 26 ноября. Он подчеркнул, что реформа необходима для очищения судебной власти.

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Зеленский назвал судебную реформу "шахматной игрой"

Зеленский считает, что именно благодаря изменениям судебная система избавляется от коррумпированности, которая существовала в ветке много лет.

Глава государства назвал судебную реформу непростой "шахматной игрой", которую планируют довести до конца. Зеленский добавил, что законы о ВККС и ВСП приняли именно в том формате, о котором просили международные партнеры и судейское сообщество.

Все это будет сделано. Все эти законы, которые были направлены от нас в Верховную Раду Украины, – как бы ни было сложно – мы все это доведем до конца,

– сообщил Зеленский.

Зеленский отметил, что также надеется, что до конца года будет выбран руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Насчет этого обращались послы и международные партнеры.

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