Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя направила обвинительные акты в отношении бывших судей, работавших в Крыму. Их обвиняют в государственной измене.
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Они заняли должности в так называемых "Советском районном суде Республики Крым" и "Белогорском районном суде Республики Крым". Псевдосудьи способствовали становлению и укреплению оккупационной власти России и реализовали политику оккупантов.
Как действовали псевдосудьи
Обвиняемые вынесли постановления и обвинили 3 крымскотатарских активистов в организации массовых нарушений общественного порядка. Крымчанам назначили наказание – штраф от 10 до 40 тысяч рублей каждому.
Речь идет о событиях 3 мая 2014 года. Тогда крымчане перекрыли дорогу на таких трассах:
- Симферополь – Севастополь;
- Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь;
- Симферополь – Феодосия – Керчь.
Активисты выражали несогласие с оккупацией Крыма, а также запретом въезда в него Председателю Меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.
Следствие установило, что такими действиями псевдосудьи способствовали оккупационной власти России и ее судебным органам. Кроме того, помогали оккупантам вести подрывную деятельность против Украины.
Притеснения крымских татар: что известно
- Религиозного деятеля Раифа Февзиева оккупанты содержат в нечеловеческих условиях. Его обвиняют в причастности к организации "Хизб ут-Тахтир", которую в России считают террористической.
- В доме Эльдара Одаманова 3 сентября российские спецслужбы провели обыск. Мужчину увезли в неизвестном направлении. Боевики обвинили Одаманова в причастности к взрыву, который повредил газопровод в селе Перевальное.
- Обыски провели в доме политика Наримана Джелялова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за якобы диверсию. Есть информация, что Джелялова пытали.
- Также российские спецслужбы удерживают Азиза Ахтемова, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова.
- Крымские татары 4 сентября вышли на протест. За это оккупанты оформили 58 административных протоколов о неповиновении полиции.
- Председатель Меджлиса Рефат Чубаров сравнил притеснения крымских татар с преследованиями 1944 года. Он отметил, что действия Владимира Путина напоминают методы Иосифа Сталина.