Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя направила обвинительные акты в отношении бывших судей, работавших в Крыму. Их обвиняют в государственной измене.

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Они заняли должности в так называемых "Советском районном суде Республики Крым" и "Белогорском районном суде Республики Крым". Псевдосудьи способствовали становлению и укреплению оккупационной власти России и реализовали политику оккупантов.

Как действовали псевдосудьи

Обвиняемые вынесли постановления и обвинили 3 крымскотатарских активистов в организации массовых нарушений общественного порядка. Крымчанам назначили наказание – штраф от 10 до 40 тысяч рублей каждому.

Речь идет о событиях 3 мая 2014 года. Тогда крымчане перекрыли дорогу на таких трассах:

Симферополь – Севастополь;

Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь;

Симферополь – Феодосия – Керчь.

Активисты выражали несогласие с оккупацией Крыма, а также запретом въезда в него Председателю Меджлиса крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.

Справка. По информации прокуратуры, сейчас в суд направили 28 обвинительных актов в отношении бывших судей АР Крым.

Следствие установило, что такими действиями псевдосудьи способствовали оккупационной власти России и ее судебным органам. Кроме того, помогали оккупантам вести подрывную деятельность против Украины.

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