Судя по перехваченным разговорам оккупантов, они разбиты эмоционально, – Монастырский

6 марта 2022 , 21:22
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Каждый день с тех пор, как Россия цинично напала на Украину, оккупанты терпят сокрушительные потери. Перехваченные разговоры вражеских солдат говорят о том, что они эмоционально разбиты.

 

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Автор: Ольга Котів