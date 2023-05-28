Однако поскольку подозреваемый является главой одного из районных судов Киевщины, вести уголовное производство и довести дело в суде до приговора может быть непросто. Об этом в эфире телемарафона рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, сообщает 24 Канал.

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Подозреваемый может манипулировать правом

Татьяна Сапьян отметила, что и этот процесс, и это уголовное производство, и доведение в суде до приговора будет "немножко непростым". Все потому, что подозреваемый может манипулировать правом.

Мы все с вами прекрасно знаем, все следили за процессом, и абсолютно понятно, что этот процесс и это уголовное производство, и доведение в суде до приговора будет немного непростым из-за того, что главный подозреваемый, как мы понимаем, абсолютно владеет правом и законодательством, попытается им манипулировать и попытается затянуть процесс,

– подчеркнула Татьяна Сапьян.

Орган досудебного расследования и сторона обвинения уже готовятся к тому, что сторона защиты будет обжаловать решение суда об избрании меры пресечения. Более того, как подчеркнула Татьяна Сапьян, в ДБР уже к этому готовы. Следовательно, по ее словам, "ответственность за совершенное преступление будет неотвратима".

Собрана безоговорочная доказательная база

Татьяна Сапьян также подчеркнула, что события после резонансного трагического ДТП разворачивались достаточно оперативно. В молниеносной работе она отметила и ДБР как орган досудебного расследования, и прокуратуру, и судей.

Мы сейчас имеем с вами подсудимого и имеем избранную меру пресечения – это содержание под стражей без права внесения залога,

– отметила советница по коммуникациям ДБР.

Она надеется, что и ответственность за совершенное преступление наступит так же оперативно. Ведь для этого есть вся безоговорочная доказательная база, в частности, фото и видео, а также необходимые показания.

Несмотря на это, Татьяна Сапьян обратилась к жителям Киевщины, в частности, Макаровского района.

Если вам известны факты, что глава райсуда и в прошлом ранее под хмельком садился за руль, мы просим позвонить на горячую линию территориального управления ДБР в городе Киеве. Это 0443395135,

– сообщила советница по коммуникациям ДБР.

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