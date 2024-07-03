Тандыру продлили срок содержания под стражей
Источник:Киевская городская прокуратура
Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье Тандыру, которого обвиняют в смертельном ДТП.
О продлении меры пресечения Тандыру ходатайствовала Киевская городская прокуратура.
Смотрите также Высший совет правосудия уволил судью Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца в Киеве
Сколько судья будет находиться под стражей
Сейчас Тандыр до сих пор в СИЗО. Обвиняемый будет находиться под стражей еще как минимум до 31 августа 2024 года. Как и раньше, без определения залога.
Напомним, что судью Алексея Тандыра обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего – ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.
25 мая 2023 года он наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины. К сожалению, нацгвардеец погиб на месте.
На записях с бодикамер правоохранителей было видно, как Тандыр пытался избежать признания своего участия в смертельном ДТП.
Кроме всего, по данным следствия, судья находился в состоянии алкогольного опьянения.
В августе 2023 года досудебное расследование уголовного производства завершилось, сейчас дело находится на рассмотрении суда.