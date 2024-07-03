Тандыру продлили срок содержания под стражей

Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье Тандыру, которого обвиняют в смертельном ДТП.

О продлении меры пресечения Тандыру ходатайствовала Киевская городская прокуратура.

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Сколько судья будет находиться под стражей

Сейчас Тандыр до сих пор в СИЗО. Обвиняемый будет находиться под стражей еще как минимум до 31 августа 2024 года. Как и раньше, без определения залога.



Напомним, что судью Алексея Тандыра обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего – ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.



25 мая 2023 года он наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины. К сожалению, нацгвардеец погиб на месте.

На записях с бодикамер правоохранителей было видно, как Тандыр пытался избежать признания своего участия в смертельном ДТП.

Кроме всего, по данным следствия, судья находился в состоянии алкогольного опьянения.



В августе 2023 года досудебное расследование уголовного производства завершилось, сейчас дело находится на рассмотрении суда.