Про продовження запобіжного заходу Тандиру клопотала Київська міська прокуратура.

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Скільки суддя перебуватиме під вартою

Зараз Тандир досі у СІЗО. Обвинувачений перебуватиме під вартою ще щонайменше до 31 серпня 2024 року. Як і раніше, без визначення застави.



Нагадаємо, що суддю Олексія Тандира обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого – ч. 3 ст. 286-1 КК України.



25 травня 2023 року він наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України. На жаль, нацгвардієць загинув на місці.

На записах з бодікамер правоохоронців було видно, як Тандир намагався уникнути визнання своєї участі в смертельній ДТП.

Окрім всього, за даними слідства, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.



У серпні 2023 року досудове розслідування кримінального провадження завершилось, наразі справа перебуває на розгляді суду.