Судья ВАКС заявил о давлении со стороны правоохранителей из-за якобы принятых им решений

Судья Высшего антикоррупционного суда обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору Украины. Речь идет о якобы вмешательстве в его деятельность по осуществлению правосудия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление ВАКС с четверга, 24 июля.

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Что известно о вмешательстве в деятельность судьи?

В сообщении говорится о вмешательстве, вероятно, со стороны органов правопорядка. Оно заключается в негласном несанкционированном сборе информации в отношении судьи и его близких лиц как средстве давления.

Судья ВАКС связывает это с рядом принятых им судебных решений в уголовных производствах, вызвавших значительный общественный интерес.

Кроме того, попытки давления якобы происходят на фоне активной информационной кампании с использованием различных информационных ресурсов, направленных на дискредитацию его и принятых им решений.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения Алексею Чернышеву – заседание суда назначено на 7 августа. Там от фигуранта потребуют сдать паспорта, ограничить передвижение по Киеву и области, а также носить электронный браслет.