Судья Верховного суда просит остановить отбор членов в Этический совет

Судья Верховного суда просит ОАСК остановить отбор на должность члена Этического совета. Речь идет о формировании списка кандидатов по квоте Совета судей Украины.

Соответствующее заявление поступило в Окружной административный суд города Киева от имени судьи Олега Ткачука. Об этом сообщили на сайте суда 21 октября 2021 года.

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ОАСК просят приостановить отбор членов в Этический совет

Окружной административный суд города Киева просят приостановить действие Положения о проведении отбора на должность члена Этического совета для формирования списка кандидатов в первый состав Этического по квоте Совета судей Украины, утвержденное решением Совета судей Украины № 46 от 21 сентября 2021 года,

– заявили в суде.

Требование прописали в заявлении об обеспечении иска, поступившее в суд до подачи самого иска, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины.

Заявитель – Олег Ткачук, ответчик – Совет судей Украины. Кстати, заявитель является судьей Верховного суда Украины. В ОАСК заявили: "Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований применения мер обеспечения иска".

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