Соответствующую информацию он внес в свою декларацию. Деньги получил 25 июня 2021 года.

К теме Есть основания, чтобы Вовк понес заслуженное наказание, – Вениславский

Судья Вовк получил зарплату в ОАСК

Зарплата по основному месту работы Павла Вовка, согласно декларации, составляет 330 557 гривен. Получил он ее по основному месту работы – в Окружном административном суде города Киева.

Кстати, Владимир Зеленский 13 апреля 2021 года внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Глава государства заявил, что доверие к суду утрачено. Документ обозначен как неотложный.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что профильный комитет не спешит выполнять задачи главы государства и рассматривать инициативу.

21 июля представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский рассказал, что в 2021 году проголосуют за закон о ликвидации ОАСК.

Дело скандального судьи Вовка из ОАСК: что известно