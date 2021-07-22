Відповідну інформацію він вніс у свою декларацію. Гроші отримав 25 червня 2021 року.

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Суддя Вовк отримав зарплату в ОАСК

Зарплата за основним місцем роботи Павла Вовка, згідно з декларацією, становить 330 557 гривень. Отримав він її за основним місцем роботи – в Окружному адміністративному суді міста Києва.

До речі, Володимир Зеленський 13 квітня 2021 року вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва. Глава держави заявив, що довіра до суду втрачена. Документ позначений як невідкладний.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що профільний комітет не поспішає виконувати завдання глави держави та розглядати ініціативу.

21 липня представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський розповів, що в 2021 році проголосують за закон про ліквідацію ОАСК.

Справа скандального судді Вовка з ОАСК: що відомо