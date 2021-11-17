Судью, который "погорел" на взятке в 20 тысяч, отстранили от правосудия

Судью из Черниговщины разоблачили на получении взятки размером 20 тысяч долларов. Служителя Фемиды, согласно решению ВСП, отстранили от правосудия.

Такое решение в отношении судьи Черниговского окружного административного суда принял Высший совет правосудия – по ходатайству генпрокурора.

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Судью отстранили на 2 месяца

Сейчас судью отстранили от работы на 2 месяца. 15 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал в отношении подозреваемого меру пресечения – залог размером 762 720 гривен.

Служителя Фемиды поймали на взятке в 20 тысяч долларов

Отметим, в 20 тысяч долларов судья оценил свои услуги по вынесению решения в пользу истца по административному делу. Деньги взяточник получал двумя траншами: сначала взял 7 тысяч долларов, а на получении остальных денег его и поймали сотрудники правоохранительных органов.

Действия судьи квалифицировали как принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. За это ему грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

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Коротко о последних громких случаях коррупции в Украине:

В Харькове чиновник горсовета организовал схему поборов с местных предпринимателей. Его незаконную деятельность разоблачила СБУ.

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В Киеве правоохранители поймали на взятке в 70 тысяч гривен руководителя одного из государственных предприятий и его подчиненную. Они требовали деньги за хранение товара на складе.

Текст публикации САП:

16 ноября 2021 года Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство исполняющего обязанности Генерального прокурора и отстранила от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судью Черниговского окружного административного суда, которого 9 ноября 2021 года разоблачила на получении 20 тыс. долл. США неправомерной выгоды.

Срок отстранения – 2 месяца.

Напомним, судья попросил и получил неправомерную выгоду за вынесение решения по административному делу в пользу истца. Неправомерную выгоду служитель Фемиды получил двумя траншами: до вынесения решения в размере 7 тысяч долларов США и после принятия ранее оговоренного решения в размере 13 тысяч долларов США.

Судья разоблачен 09 ноября 2021 года сразу после получения им второй части оговоренных средств.

Действия судьи квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

15 ноября 2021 года следственным судьей ВАКС к указанному судье применена мера пресечения в виде залога в размере 762 720 гривен.

Предостережение. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвержено криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.