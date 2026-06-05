"Сливала" данные о бойцах "Азова" в ФСБ России – действующую судью осудили за государственную измену

Впервые в Украине 15 лет тюрьмы с конфиксацией имущества получила действующий судья – председатель Полтавского райсуда. Она работала на ФСБ.

В начале полномасштабного вторжения изменница работала судьей горрайонного суда в Бердянске. После оккупации города, она вышла на ФСБ и согласилась сотрудничать с российской спецслужбой. Об этом сообщают в СБУ.

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Как украинская судья сотрудничала с врагом?

В марте 2022 года женщина передала россиянам данные о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназа "Азов" из Мариуполя в направлении Мангуша.

Также она собирала сведения о поддерживавших Украину работниках судов и медицинских учреждений Бердянска.

Известно, что судья рекомендовала своему куратору от ФСБ кандидатуры на должность гауляйтера Бердянска и руководителя захваченной местной больницы.

Кроме того, злоумышленница агитировала своих коллег поддержать кремлевский режим и сотрудничать с врагом.

Летом 2022 года чиновница выехала на подконтрольную Украине территорию, где впоследствии возглавила Полтавский райсуд.

Сотрудники СБУ задержали его в рабочем кабинете госучреждения в апреле 2023 года.

Суд признал теперь уже бывшую судью виновной в государственной измене совершенной в условиях военного положения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области СБУ задержала 17-летнего студента колледжа, работавшего на российские спецслужбы. Парень передавал оккупантам координаты украинских позиций в Изюмском направлении.

По данным следствия, его завербовали через Telegram, когда он искал людей для мести отчиму из-за семейного конфликта. Россияне пообещали помощь в обмен на данные об украинских военных объектах.