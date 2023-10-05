Просил взятку за "правильное" решение: последователя Пшонки из Броварского суда заключили под стражу

Сотрудник Броварского горрайонного суда был задержан при получении взятки в размере 4 000 долларов. В результате судья сам оказался на скамье подсудимых.

Судью Броварского горрайонного суда 5 октября заключили под стражу. Соответствующее решение вынес Высший антикоррупционный суд.

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Подробности судебного решения

ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро. В результате судья Броварского горрайонного суда Киевской области был арестован на 60 суток. Его заключили под стражу прямо в зале суда. Высший совет правосудия дал согласие на задержание этого мужчины.

Срок действия меры пресечения уже начался. Подозреваемый может выйти на свободу, если заплатит залог в размере 1 500 000 гривен. Тогда на него возложат соответствующие процессуальные обязанности.

Что этому предшествовало

Этот судья начал рассматривать гражданское дело о взыскании долга 3 декабря 2022 года. По данным НАБУ, в августе 2023 года подозреваемый попросил у представителя истца взятку, чтобы принять решение в его пользу. Он хотел получить 1 000 долларов за вынесение решения об удовлетворении заявления об обеспечении иска по делу и 3 000 долларов за вынесение решения по существу в пользу истца.

Представитель истца обратился к стражам порядка, а те начали фиксировать преступление и записывать его разговоры с судьей. Сначала этот человек передал фигуранту 1 000 долларов. Когда представитель истца дал ему оставшуюся сумму, детективы НАБУ поймали этого судью "на горячем".

Фигурант получал уведомление о подозрении от работников САП в своем доме. Они заметили в его квартире картину в стиле Виктора Пшонки. Как и бывший генпрокурор времен Виктора Януковича, этот судья повесил дома собственный портрет в образе Юлия Цезаря.

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