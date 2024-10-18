Возле Сахалина перевернулось российское судно: часть экипажа погибла

Одно из российских судов перевернулось в порту возле Сахалина. Корабль был грузовым и перевозил песок и щебень.

Российские телеграм-каналы пишут, что грузовое судно "Григорий Ловцов" перевернулось в порту Корсаков на Сахалине. Там также сообщают, что четыре человека пропали без вести, передает 24 Канал.

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На месте работают два буксира

Известно, что судно перевозило щебень и песок. Предварительно, оно было перегружено. Вследствие этого наклонилось и перевернулось. На борту судна было 7 членов экипажа. Трех человек удалось спасти, судьба четырех пока неизвестна.

Впоследствии стало известно, что два человека погибли. Еще одного мужчину удалось спасти. Его госпитализировали.

Там сейчас продолжается поисково-спасательная операция. На месте аварии работают сразу два буксира, а также спасательное судно.

Ранее судно "Григорий Ловцов" в 2022 году уже попадало в чрезвычайные ситуации. В частности, оно оказалось в ледовом сжатии и подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса льдами. Тогда обошлось без пострадавших.