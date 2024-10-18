Російські телеграм-канали пишуть, що вантажне судно "Григорій Ловцов" перекинулося у порту Корсаків на Сахаліні. Там також повідомляють, що четверо людей зникли безвісти, передає 24 Канал.

Дивіться також Нічна атака "Шахедами": хронологія 968 дня війни

На місці працюють два буксири

Відомо, що судно перевозило щебінь та пісок. Попередньо, воно було перевантажене. Внаслідок цього нахилилося і перекинулося. На борту судна було 7 членів екіпажу. Трьох людей вдалося врятувати, доля чотирьох поки що невідома.

Згодом стало відомо, що двоє людей загинули. Ще одного чоловіка вдалося врятувати. Його госпіталізували.

Там наразі триває пошуково-рятувальна операція. На місці аварії працюють одразу два буксири, а також рятувальне судно.

Раніше судно "Григорій Ловцов" у 2022 році вже потрапляло у надзвичайні ситуації. Зокрема, воно опинилось у льодовому стиску і подало сигнал лиха через загрозу пошкодження корпусу льодами. Тоді обійшлося без постраждалих.