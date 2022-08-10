Судно Razoni с украинским зерном пришвартовалось в турецком порту Мерсин
Источник:Укринформ
Судно Razoni, вышедшее из Одесского порта с 26 тысячами тонн кукурузы, прибыло в турецкий порт Мерсин. Дипломаты говорят, что возникшие с сухогрузом проблемы уже решены.
О прибытии судна в Мерсин сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ. Ранее, отметим, от груза отказался именно покупатель из Ливана – из-за задержки.
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Судно Razoni направлялось в порт Триполи, – Осташ
Судно Razoni, которое первым вышло из Одесского порта и направлялось в порт Триполи в Ливане, пришвартовалось в порту Мерсин в Турции, а это значит, что все проблемы вокруг этого сухогруза исчезли,
– сказал посол.
Судно должно было прибыть в Триполи 7 августа. В настоящее время, подчеркнул дипломат, к этому событию было большое внимание. По словам Осташа, это означает важность Украины для разрешения продовольственного кризиса в мире.
Из порта Одессы Razoni вышло 1 августа
Razoni стало первым судном, вышедшим из Одессы после разблокирования украинских портов. Это произошло 1 августа. Пунктом назначения Razoni был Ливан, куда должны были доставить 26 тысяч тонн кукурузы.
Однако покупатель из Ливана отказался забирать груз. Объяснение этому – доставка опоздала на 5 месяцев.
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Разблокировка "зерновых коридоров": последние новости
- 9 августа два судна с украинским зерном отправились из порта Черноморска. Продовольствие должны доставить в Турцию и Южную Корею.
- 8 августа в Турцию прибыло судно POLARNET, которое одним из первых вышло из разблокированного порта. Еще несколько судов находятся в пути.
- По словам президента Владимира Зеленского, сейчас трудно давать оценки эффективности зерновых коридоров. Ключевой риск безопасности пока не снят.
Смотрите в видео, как первое судно с зерном отправилось из Одессы: