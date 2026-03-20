Захват судна "Сапфир" возле Змеиного: дело против российских военных передали в суд
Украинские правоохранители завершили расследование в отношении трех российских военных, которые захватили экипаж судна "Сапфир". Им инкриминируют военное преступление и грозит до 12 лет заключения.
Одесские следователи завершили расследование в отношении трех военнослужащих России, которые незаконно лишили свободы экипаж украинского судна "Сапфир". Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Что известно о деталях расследования?
Среди фигурантов дела – адмирал Черноморского флота России, которому инкриминируют отдачу приказа о незаконном задержании гражданских. Речь идет о событиях февраля 2022 года вблизи острова Змеиный, когда экипаж гуманитарного судна выполнял поисково-спасательную миссию.
Следствие установило, что российский вице-адмирал приказал командирам двух кораблей задержать судно "Сапфир", которое направлялось для эвакуации раненых и погибших украинских военных. На борту находилось 21 гражданское лицо, в том числе медик и священнослужители. Несмотря на отсутствие оружия, людей силой захватили и удерживали в нечеловеческих условиях – без достаточной пищи и воды, под постоянной угрозой насилия. Впоследствии их доставили во временно оккупированный Крым.
Полиция передала в суд материалы о трех оккупантах / Фото Национальной полиции
По данным следствия, адмирал лично контролировал допросы и пытался выяснить возможные связи экипажа с украинскими силовыми структурами. Освободить пленных удалось в марте 2022 года во время обмена.
Фигурантам заочно объявлено подозрение за нарушение законов и обычаев войны и жестокое обращение с гражданскими. Обвинительный акт уже направлен в суд, максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы.
Что известно о других делах против российских оккупантов?
Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому генерал-майору Сергею Кувалдину за организацию ракетного удара по детской больнице "Охматдет" 8 июля 2024 года, после которого он получил повышение до командующего дальней авиации России. Кувалдина подозревают в нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве.
Россиянина в Киеве приговорили к пожизненному заключению за расстрел сдавшихся в плен украинских военнопленных,. Суд также взыскал с осужденного 50 миллионов гривен морального ущерба в пользу потерпевшей стороны.