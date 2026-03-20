Одеські слідчі завершили розслідування щодо трьох військовослужбовців Росії, які незаконно позбавили волі екіпаж українського судна "Сапфір". Про це повідомили у Національній поліції України.
Дивіться також У Росії готуються змінити командувача Чорноморського флоту: до чого тут Україна
Що відомо про деталі розслідування?
Серед фігурантів справи – адмірал Чорноморського флоту Росії, якому інкримінують віддання наказу про незаконне затримання цивільних. Йдеться про події лютого 2022 року поблизу острів Зміїний, коли екіпаж гуманітарного судна виконував пошуково-рятувальну місію.
Слідство встановило, що російський віцеадмірал наказав командирам двох кораблів затримати судно "Сапфір", яке прямувало для евакуації поранених і загиблих українських військових. На борту перебувала 21 цивільна особа, зокрема медик і священнослужителі. Попри відсутність зброї, людей силоміць захопили та утримували в нелюдських умовах – без достатньої їжі та води, під постійною загрозою насильства. Згодом їх доправили до тимчасово окупованого Криму.
Поліція передала до суду матеріали про трьох окупантів / Фото Національної поліції
За даними слідства, адмірал особисто контролював допити та намагався з'ясувати можливі зв'язки екіпажу з українськими силовими структурами. Визволити полонених вдалося у березні 2022 року під час обміну.
Фігурантам заочно оголошено підозру за порушення законів та звичаїв війни і жорстоке поводження з цивільними. Обвинувальний акт уже скеровано до суду, максимальне покарання – до 12 років позбавлення волі.
Що відомо про інші справи проти російських окупантів?
Служба безпеки України оголосила підозру російському генерал-майору Сергію Кувалдіну за організацію ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року, після якого він здобув підвищення до командувача дальньої авіації Росії. Кувалдіна підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни та умисному вбивстві.
Росіянина у Києві засудили до довічного ув'язнення за розстріл українських військовополонених, які здалися в полон. Суд також стягнув із засудженого 50 мільйонів гривень моральної шкоди на користь потерпілої сторони.