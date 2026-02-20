Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів деталі злочину цього окупанта.
Що відомо про злочин засудженого росіянина?
Встановлено, що засуджений під час боїв у Курській області у січні 2025 він разом з іншими військовими облаштував засідку біля українських позицій.
Під час "патрулювання" вони зупинили двох українських військових, які, розуміючи ситуацію, склали зброю, підняли руки та здалися в полон.
Попри це, усвідомлюючи, що перед ним беззбройні полонені, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, він на виконання явно злочинного наказу відкрив по них прицільний вогонь,
– розповів генпрокурор.
Обидва українські воїни загинули на місці.
Окупант розумів протиправність наказу і міг відмовитися від його виконання, але не зробив цього. Його дії кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб і таке, що спричинило загибель осіб, які були під захистом міжнародного гуманітарного права.
"Суд також частково задовольнив цивільний позов та постановив стягнути із засудженого 50 мільйонів гривень моральної шкоди на користь потерпілої", – також додав Кравченко.
У "Суспільному" додали, що цей засуджений – 53-річний Володимир Іванов.
Інші подібні випадки
- У листопаді 2025 у Запоріжжі до довічного засудили Дмитра Курашова, який розстріляв українського захисника поблизу Приютного, який вийшов з укриття з піднятими руками.
- А у січні 2026 в Харкові такий же вирок отримав Сергій Тужилов, який теж причетний до вбивства українських військовослужбовців.