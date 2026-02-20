Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів деталі злочину цього окупанта.

Що відомо про злочин засудженого росіянина?

Встановлено, що засуджений під час боїв у Курській області у січні 2025 він разом з іншими військовими облаштував засідку біля українських позицій.

Під час "патрулювання" вони зупинили двох українських військових, які, розуміючи ситуацію, склали зброю, підняли руки та здалися в полон.

Попри це, усвідомлюючи, що перед ним беззбройні полонені, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, він на виконання явно злочинного наказу відкрив по них прицільний вогонь,

– розповів генпрокурор.

Обидва українські воїни загинули на місці.

Окупант розумів протиправність наказу і міг відмовитися від його виконання, але не зробив цього. Його дії кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб і таке, що спричинило загибель осіб, які були під захистом міжнародного гуманітарного права.

"Суд також частково задовольнив цивільний позов та постановив стягнути із засудженого 50 мільйонів гривень моральної шкоди на користь потерпілої", – також додав Кравченко.

У "Суспільному" додали, що цей засуджений – 53-річний Володимир Іванов.

