Одесские следователи завершили расследование в отношении трех военнослужащих России, которые незаконно лишили свободы экипаж украинского судна "Сапфир". Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Смотрите также В России готовятся сменить командующего Черноморского флота: при чем здесь Украина

Что известно о деталях расследования?

Среди фигурантов дела – адмирал Черноморского флота России, которому инкриминируют отдачу приказа о незаконном задержании гражданских. Речь идет о событиях февраля 2022 года вблизи острова Змеиный, когда экипаж гуманитарного судна выполнял поисково-спасательную миссию.

Следствие установило, что российский вице-адмирал приказал командирам двух кораблей задержать судно "Сапфир", которое направлялось для эвакуации раненых и погибших украинских военных. На борту находилось 21 гражданское лицо, в том числе медик и священнослужители. Несмотря на отсутствие оружия, людей силой захватили и удерживали в нечеловеческих условиях – без достаточной пищи и воды, под постоянной угрозой насилия. Впоследствии их доставили во временно оккупированный Крым.

Полиция передала в суд материалы о трех оккупантах / Фото Национальной полиции

По данным следствия, адмирал лично контролировал допросы и пытался выяснить возможные связи экипажа с украинскими силовыми структурами. Освободить пленных удалось в марте 2022 года во время обмена.

Фигурантам заочно объявлено подозрение за нарушение законов и обычаев войны и жестокое обращение с гражданскими. Обвинительный акт уже направлен в суд, максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы.

Что известно о других делах против российских оккупантов?