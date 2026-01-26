В кулуарах обсуждают несколько кандидатур на замену. Наиболее вероятной считают первого заместителя – вице-адмирала Ильдара Ахмерова, рассказывает движение сопротивления "Атеш".
Почему Москва решила сменить командующего Черноморским флотом?
Дополнительным подтверждением подготовки к увольнению Пинчука стали недавние визиты высшего военного руководства из Москвы в штаб Черноморского флота в Новороссийске. Такие приезды обычно связаны с внутренними расследованиями и принятием кадровых решений.
Кремль решил заменить Пинчука из-за системных провалов в обеспечении безопасности баз и кораблей, а также крайне низкой эффективности мер по противодействию украинским безэкипажным катерам.
Серия потерь продемонстрировала полное отсутствие выстроенной стратегии защиты акватории и ключевой инфраструктуры. Несмотря на официальные отчеты о "контроле обстановки", угрозы со стороны беспилотных морских средств и в дальнейшем успешно реализуются.
Только за последние 6 месяцев зафиксировано не менее 8 успешных атак украинских БЭК по объектам Черноморского флота, в частности в Севастополе и пунктах базирования в Крыму.
В ряде случаев системы обнаружения не срабатывали вообще, а дежурные силы реагировали с опозданием на 20 – 40 минут, что приводило к повреждению кораблей и инфраструктуры. Именно эти факты отражены во внутренних докладах, после которых вопрос о смене командования был вынесен на более высокий уровень.
- Напомним, что Владимир Путин назначил командующим Черноморского флота вице-адмирала Сергея Пинчука весной 2024 года.
- Пинчук родился в 1971 году в Севастополе.
- С декабря 2011 года командовал Новороссийской военно-морской базой.
- В середине февраля 2024 года пророссийские телеграм-каналы сообщали, что командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова отправили в отставку после потопления большого десантного корабля "Цезарь Куников" 14 февраля.
- Следствие установило, что 26 февраля 2022 года по приказу Пинчука российские военные захватили судно "Сапфир", которое выполняло гуманитарную миссию вблизи острова Змеиный. В тот день российские силы незаконно остановили гражданский корабль возле украинского острова, заблокировали его и зашли на борт. Угрожая автоматическим оружием, оккупанты взяли в плен 19 членов экипажа, а также священника и врача, которые находились на судне. Часть пленных перевезли на буксир военно-морского флота России, других удерживали непосредственно на острове Змеиный.