Грузовое судно, следовавшее из Украины в Египет, село на мель в проливе Босфор

Судно ALEXIS направлялось из Украины в Египет и село на мель. Из-за этого в проливе Босфор временно приостановили движение в обоих направлениях.

Сухогруз длиной 229 метров сел на мель перед стамбульским волнорезом Хайдарпаша из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в Главном управлении по безопасности в прибрежных районах.

Читайте также Какие страны покупают у России ворованное украинское зерно, и при чем здесь американцы

Инцидент в Босфоре

К судну отправились три буксира, два быстроходных спасательных катера и водолазы.

Движение судов по Босфору временно приостановлено в обоих направлениях,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пролив Босфор является важным торговым маршрутом и единственным путем из Черного в Средиземное море. С начала полномасштабного вторжения Турция по конвенции Монтре запретила проход через Босфор для военных судов воюющих сторон.

Благодаря этому Россия не может перебросить в Черное море дополнительные корабли, но в то же время ограничения возникли и для Украины.

Какова сейчас ситуация в Черном море