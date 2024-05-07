Грузовое судно, следовавшее из Украины в Египет, село на мель в проливе Босфор
Источник:CNN Turk
Судно ALEXIS направлялось из Украины в Египет и село на мель. Из-за этого в проливе Босфор временно приостановили движение в обоих направлениях.
Сухогруз длиной 229 метров сел на мель перед стамбульским волнорезом Хайдарпаша из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в Главном управлении по безопасности в прибрежных районах.
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Инцидент в Босфоре
К судну отправились три буксира, два быстроходных спасательных катера и водолазы.
Движение судов по Босфору временно приостановлено в обоих направлениях,
– говорится в сообщении.
Стоит отметить, что пролив Босфор является важным торговым маршрутом и единственным путем из Черного в Средиземное море. С начала полномасштабного вторжения Турция по конвенции Монтре запретила проход через Босфор для военных судов воюющих сторон.
Благодаря этому Россия не может перебросить в Черное море дополнительные корабли, но в то же время ограничения возникли и для Украины.
Какова сейчас ситуация в Черном море
- Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы выбить врага из Черного моря. Сейчас у России отсутствует возможность минировать его. Поэтому, нашим защитникам удалось обеспечить безопасность гражданскому судоходству.
- По словам Дмитрия Плетенчука, есть другая опасность для судоходства. Речь идет о применении российскими военными как ракет, так и беспилотников. В то же время он отметил, что в этом направлении также ведется работа.
- Российские военные могут атаковать не только судоходство, но и всю Украину. Для этого враг может использовать крылатые ракеты "Калибры". И угроза их запуска остается высокой.
- Дмитрий Плетенчук констатировал, что хоть и существуют эти опасности, зерновой коридор продолжает стабильно работать, а объемы медленно растут.