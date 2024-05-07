Суховантаж довжиною 229 метрів сів на мілину перед стамбульським хвилерізом Хайдарпаша через відмову двигуна. Про це повідомили в Головному управлінні з безпеки у прибережних районах.

Читайте також Які країни купують у Росії крадене українське зерно, і до чого тут американці

Інцидент у Босфорі

До судна вирушили три буксири, два швидкохідні рятувальні катери і водолази.

Рух суден Босфором тимчасово призупинено в обох напрямках,

– йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що протока Босфор є важливим торговим маршрутом і єдиним шляхом з Чорного у Середземне море. З початку повномасштабного вторгнення Туреччина за конвенцією Монтре заборонила прохід через Босфор для військових суден воюючих сторін.

Завдяки цьому Росія не може перекинути до Чорного моря додаткові кораблі, але водночас обмеження виникли і для України.

Яка зараз ситуація в Чорному морі