Турция стремится к безопасности судоходства в Черном море и имеет четкий план: о чем там говорится

Ситуация в Черном море остается сложной. В Турции ищут вариант, который позволил бы сохранить торговлю и в то же время снизить риски для судов.

В последнее время гражданское судоходство все чаще подвергается угрозе из-за боевых действий. Об этом сообщает Yeni Şafak

Что известно о намерениях Турции?

Министр иностранных дел страны Хакан Фидан заявил, что война в акватории Черного моря переходит в фазу "жизни или смерти". По его словам, атаки все чаще затрагивают гражданские торговые суда, в частности те, которые принадлежат Турции или ходят под ее флагом.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ситуация становится крайне опасной, ведь стороны конфликта могут прибегнуть к "последним доступным средствам". Хакан Фидан подтвердил, что уже передал предложения о мерах Реджепу Тайипу Эрдогану.

Анкара неоднократно призывала Киев и Москву прекратить атаки в Черном море. Однако интенсивность ударов продолжает расти.

Ранее СМИ сообщали, что Турция была вынуждена ограничить коммерческое судоходство в регионе из-за постоянных атак. В то же время Фидан отмечал, что из-за опасений по поводу безопасности в акватории ввели временные меры, хотя проход через проливы остается свободным.

Источник издания сообщил, что некоторые корабли, направлявшиеся в порты России и Украины, почти неделю не могли зайти в проливы из-за так называемых "технических причин", и только к субботнему вечеру движение морского транспорта вернулось к привычным показателям.

Что предлагает Анкара?

Турецкие СМИ отмечают, что подобные шаги носят лишь временный характер. По их мнению, морская безопасность в регионе требует не ситуативных решений, а постоянной и продуманной системы защиты.

Они приводят в пример предыдущий зерновой коридор (но не упоминают, что именно Россия сорвала договоренности) и двусторонний маршрут в Ормузском проливе между Ираном и Оманом. На Ближнем Востоке суда движутся вдоль побережья каждой из стран.

По аналогии эксперты предлагают создать в Черном море два отдельных коридора. Один – для судов, следующих в Россию, другой – для кораблей, идущих в Украину.

Однако для такой модели необходимо, чтобы ни одна из сторон не наносила ударов по маршрутам.

В субботу, 8 августа, в Турции призвали Украину и Россию создать механизм для объявления моратория на удары в Черном море. В турецком МИД отметили, что под угрозой оказались, в том числе, их торговые суда.