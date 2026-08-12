Останнім часом цивільне судноплавство дедалі частіше потрапляє під загрозу через бойові дії. Про це повідомляє Yeni Şafak

Що відомо про наміри Туреччини?

Міністр закордонних справ країни Хакан Фідан заявив, що війна в акваторії Чорного моря переходить у фазу "життя або смерті". За його словами, атаки дедалі частіше зачіпають цивільні торгівельні судна, зокрема ті, що належать Туреччині або ходять під її прапором.

Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що ситуація стає вкрай небезпечною, адже сторони конфлікту можуть вдатися до "останніх доступних засобів". Хакан Фідан підтвердив, що вже передав пропозиції дій Реджепу Таїпу Ердогану.

Анкара неодноразово закликала Київ і Москву припинити атаки в Чорному морі. Проте інтенсивність ударів і далі зростає.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Туреччина була змушена обмежити комерційне судноплавство в регіоні через постійні атаки. Водночас Фідан зазначав, що через побоювання щодо безпеки в акваторії запровадили тимчасові заходи, хоча прохід через протоки залишається вільним.

Джерело видання повідомило, що деякі кораблі, які прямували до портів Росії та України, майже тиждень не могли зайти в протоки через так звані "технічні причини", і лише до суботнього вечора рух морського транспорту повернувся до звичних показників.

Що пропонує Анкара?

Турецькі ЗМІ зазначають, що подібні кроки мають лише тимчасовий характер. На їхню думку, морська безпека в регіоні потребує не ситуативних рішень, а постійної та продуманої системи захисту.

Вони приводять у приклад попередній зерновий коридор (але не згадують, що саме Росія зірвала домовленості) та двосторонній маршрут в Ормузькій протоці між Іраном та Оманом. На Близькому Сході судна рухаються вздовж узбережжя кожної з країн.

За аналогією експерти пропонують створити в Чорному морі два окремі коридори. Один – для суден, що прямують до Росії, інший – для кораблів, які йдуть до України.

Проте для такої моделі необхідно, щоб жодна сторона не завдавала ударів по маршрутах.

У суботу, 8 серпня, в Туреччині закликали Україну та Росію створити механізм для оголошення мораторію на удари в Чорному морі. У турецькому МЗС зазначили, що під загрозою опинилися в тому числі їхні торгівельні судна.