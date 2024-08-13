Руины и пустырь: в The New York Times опубликовали репортаж с пограничной заставы в Судже

Силы обороны Украины контролируют ряд населенных пунктов в Курской области, в частности – город Суджа. Сейчас пограничная застава имеет вид "ужасной сцены руин".

Журналисты The New York Times побывали на границе России в Курской области и опубликовали репортаж. В СМИ отметили, что зашли вглубь города на несколько сотен метров.

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Как выглядит пограничная застава в Судже

Журналисты западного СМИ пишут, что пограничная застава в Судже изолирована фермерскими полями и сейчас имеет вид "ужасной сцены руин".

От российского пограничного поста осталась лишь картина разрушения: разбросанный листовой металл и таможенные, а бродячие собаки бродили под дорожным знаком с надписью "Россия". Сейчас стерта пограничная застава, несмотря на несколько заложенных в мешки с песком огневых точек, которая явно не была готова к танковому и артиллерийскому штурму,

– пишет издание.

Так, в СМИ опубликовали фотографии с машинами украинской армии. На фото две машины проезжают мимо знака, на котором слева написано "Украина", "Россия" – справа. Журналисты заметили, что этот знак расположен на дороге возле разрушенного российского пограничного поста в Судже.



Знак в пограничной заставе в Судже / Фото The New York Times

Также журналисты показали зону таможенного контроля в пограничной заставе. На опубликованном снимке видно, что здания разрушены, а знак с надписью "Зона таможенного контроля" еле стоит.



Зона таможенного контроля в Судже / Фото The New York Times



Бродячие собаки на пограничной заставе / Фото The New York Times

Пятна крови на полу и разбросанные бинты говорили о том, что российские солдаты в этом месте проиграли бой,

– отмечают журналисты, описывая картину в пограничной заставе.

В материале также говорится, что украинские военные продолжают собирать тела российских военных. Некоторые из погибших приходится деблокировать из-под завалов.



Тело российского военнослужащего в пограничной заставе в Судже / Фото The New York Times

По состоянию на 19:00 13 августа украинские военные контролируют 74 населенных пункта в Курской области. Только с начала этих суток Силы обороны продвинулись вглубь до 3 километров и взяли под контроль территории на площади около 40 квадратных километров.