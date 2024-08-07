Транспортный, электрический и газовый хаб: какие важные объекты для России расположены в Судже

Российские пропагандисты 7 августа жаловались, что якобы город Суджа в Курской области перешел под контроль ВСУ. Этот приграничный населенный пункт является важным хабом для российских оккупантов.

Там расположена газоизмерительная станция, электролиния, много заводов и телебашня, которой, конечно же, пользовались агрессоры для ведения войны. Какие важные объекты для России есть в районе Суджи – читайте в материале 24 Канала.

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Какие интересные и важные для россиян объекты есть в Судже

В Суджанском районе расположено несколько стратегических объектов, критически важных для России, в частности, газоизмерительная станция, эксплуатируемая "Газпромом". Расстояние от границы с Украиной до самой станции всего 600 метров.

Через газоизмерительную станцию "Суджа" проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу, что является газопроводами диаметром 1 420 миллиметров. Газоизмерительная станция "Суджа" позволяет подавать на входе в газотранспортную систему Украины в 2,5 раза больше газа, чем через остальные экспортных ГИС вместе взятых.

В сообществе "Последний капиталист" также отметили, что возле Суджи также расположена подстанция на 330 кВ, соединявшая Курскую АЭС с энергосистемой Украины. К тому же там пролегает ветка от Курской АЭС в Белгородскую область России.

Также через город пролегает железная дорога "Льгов – Белгород", которую используют для обеспечения потребностей харьковской группировки врага на Волчанском направлении и на границе.

Кроме того, в Судже расположена телебашня, которая транслирует российскую пропаганду в приграничные области Украины, а также ряд рокадных дорог, что усиливали способность врага терроризировать украинское приграничье.

Из открытых источников также известно, что в Судже расположен ОАО "Суджанский завод тракторных агрегатов", который, вероятно, мог использовать враг в своих военных нуждах, и международный автомобильный пропуск "Суджа".

К слову, журналисты опубликовали разрушения пункта пропуска "Суджа" со спутников после 6 августа. Там зафиксировали значительные повреждения и возгорания.