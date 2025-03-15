Россияне оккупировали Суджу и еще 2 населенных пункта: в DeepState обновили карту

Россияне имеют продвижение в Курской области, на этом участке фронта им удалось захватить 2 населенных пункта. Также им удалось оккупировать одно из сел на территории Луганской области.

Об этом в субботу, 15 марта, сообщили аналитики DeepState, передает 24 Канал. Заметим, что в последние дни есть много сообщений о ситуации в Курской области.

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Что захватили россияне

Аналитики снова обнародовали обновленную карту боевых действий на территории Украины и России. Согласно обнародованным данным, оккупационные войска захватили 3 населенных пункта в Курской и Луганской областях.

Враг оккупировал Суджу, Рубанщину и Новолюбовку,

– говорится в сообщении.

Россияне захватили Суджу: смотрите на карте

Оккупанты контролируют Рубенщину: смотрите на карте

Захватчики оккупировали Новолюбовку: смотрите на карте

Напомним, 12 марта аналитический проект сообщал, что город Суджа перешел почти под полный контроль оккупантов. В городе отмечали только присутствие армии России и серую зону на западе и севере. В то же время признаков окружения ВСУ в Курской области нет.