Про це у суботу, 15 березня, повідомили аналітики DeepState, передає 24 Канал. Зауважимо, що останніми днями є багато повідомлень про ситуацію у Курській області.

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Що захопили росіяни

Аналітики знову оприлюднили оновлену мапу бойових дій на території України та Росії. Згідно з оприлюдненими даними, окупаційні війська захопили 3 населених пункти у Курській та Луганській областях.

Ворог окупував Суджу, Рубанщину та Новолюбівку,

– ідеться у повідомленні.

Росіяни захопили Суджу: дивіться на карті

Окупанти контролюють Рубенщину: дивіться на карті

Загарбники окупували Новолюбівку: дивіться на карті

Нагадаємо, 12 березня аналітичний проєкт повідомляв, що місто Суджа перейшло майже під повний контроль окупантів. У місті зазначали лише присутність армії Росії та сіру зону на заході та півночі. Водночас ознак оточення ЗСУ у Курській області немає.