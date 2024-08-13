В понедельник, 12 августа, в сети опубликовали видео из центра города Суджа в Курской области. На нем украинский разведчик подтвердил, что российский город находится под контролем ВСУ, а также показал безлюдные улицы и центральную площадь.

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Что происходит в Судже

Разведчик Bravo рассказал, что Суджа находится под контролем Сил обороны. Украинские военные свободно передвигаются по городу, однако продолжается полная зачистка.

Суджа под контролем Сил обороны, мы свободно передвигаемся по всему городу, но есть небольшой нюанс – нужно проводить полную зачистку, которая требует времени,

– подчеркнул Bravo.

Он добавил, что в течение недели настроение украинских военных кардинально изменилось. По словам Bravo, лучшее ощущение сейчас – понимать, что эта операция на территории России ослабляет давление оккупантов на других участках фронта. Разведчик добавил, что читает немало интервью и различных каналов, на которых сейчас пишут, что ситуация с наступлениями россиян успокоилась после прорыва границы в Курской области.

Сейчас украинские защитники имеют лишь некоторые трудности с налаживанием связи, ведь терминалы Starlink очень плохо работают на территории России. Поэтому, чем дальше Силы обороны продвигаются на территории России, тем большие сложности со связью возникают.

Разведчик также рассказал, как отреагировала его жена на операцию на территории Курской области. Ее слова больше всего запомнились украинскому защитнику за время операции.

Когда жена сказала: "Я без тебя за границу не поехала, а ты смотри, что вытворяешь!",

– в шутку заметил разведчик.

Ранее украинские военные из ударной группы "Черный Лебедь" 225 ОШБ показали новое видео из Курской области. На опубликованных кадрах защитники сообщили, что россияне потеряли контроль над населенным пунктом Любимовка.