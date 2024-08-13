У понеділок, 12 серпня, у мережі опублікували відео з центру міста Суджа в Курській області. На ньому український розвідник підтвердив, що російське місто перебуває під контролем ЗСУ, а також показав безлюдні вулиці та центральну площу.

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Що відбувається у Суджі

Розвідник Bravo розповів, що Суджа перебуває під контролем Сил оборони. Українські військові вільно пересуваються містом, однак триває повна зачистка.

Суджа під контролем Сил оборони, ми вільно пересуваємось по всьому місту, але є невеликий нюанс – потрібно проводити повну зачистку, яка потребує часу,

– наголосив Bravo.

Він додав, що протягом тижня настрій українських військових кардинально змінився. За словами Bravo, найкраще відчуття зараз – розуміти, що ця операція на території Росії послаблює тиск окупантів на інших ділянках фронту. Розвідник додав, що читає чимало інтерв'ю та різних каналів, на яких нині пишуть, що ситуація з наступами росіян заспокоїлася після прориву кордону в Курській області.

Наразі українські захисники мають лише деякі труднощі з налагодженням зв'язку, адже термінали Starlink дуже погано працюють на території Росії. Тому, чим далі Сили оборони просуваються на території Росії, тим більші складнощі зі зв'язком виникають.

Розвідник також розповів, як відреагувала його дружина на операцію на території Курської області. Її слова найбільше запам'яталися українському захиснику за час операції.

Коли дружина сказала: "Я без тебе за кордон не поїхала, а ти дивись, що витворяєш!",

– жартома зауважив розвідник.

Раніше українські військові з ударної групи "Чорний Лебідь" 225 ОШБ показали нове відео з Курської області. На опублікованих кадрах захисники повідомили, що росіяни втратили контроль над населеним пунктом Любимівка.